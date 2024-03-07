Эксперт о надводных дронах: это game changer, но Украине все равно нужен флот

По его словам, надводные дроны повлияли на правила игры и стали game changer (поворотным моментом), поскольку Украина смогла уничтожить часть флота россиян и отогнать корабли от Крыма. Но это не означает, что нашей стране не нужен флот.

"Украина играет асимметрично и выигрывает. Однако ни одни дроны не заменят корабль, есть задачи, которые им не под силу. Это всего лишь оружие как торпеда, бомба или ракета. Десант высадить они не могут", - отметил Заблоцкий.

Также, по его словам, дроны не смогут пойти в дальние воды, к примеру, в Средиземное море, где действуют флоты будущих союзников Украины по Североатлантическому альянсу.

Украинские надводные дроны

Напомним, с начала полномасштабной войны с Россией Украина создала собственные надводные дроны Magura и Sea baby. Они уже неоднократно проявляли себя в уничтожении российских кораблей.

Наши защитники при помощи беспилотников смогли уничтожить и повредить более трети Черноморского флота РФ.

Более детально о таких дронах - в материале РБК-Украина.