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Эксперт о надводных дронах: это game changer, но Украине все равно нужен флот

Фото: эксперт заявил, что Украине нужен флот, несмотря на надводные дроны (ssu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Украинские надводные дроны, которые уже неоднократно били по российским кораблям, изменили правила игры. Но нужда в собственном флоте остается.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-морской эксперт Defence Express Владимир Заблоцкий.

По его словам, надводные дроны повлияли на правила игры и стали game changer (поворотным моментом), поскольку Украина смогла уничтожить часть флота россиян и отогнать корабли от Крыма. Но это не означает, что нашей стране не нужен флот. 

"Украина играет асимметрично и выигрывает. Однако ни одни дроны не заменят корабль, есть задачи, которые им не под силу. Это всего лишь оружие как торпеда, бомба или ракета. Десант высадить они не могут", - отметил Заблоцкий. 

Также, по его словам, дроны не смогут пойти в дальние воды, к примеру, в Средиземное море, где действуют флоты будущих союзников Украины по Североатлантическому альянсу. 

Украинские надводные дроны

Напомним, с начала полномасштабной войны с Россией Украина создала собственные надводные дроны Magura и Sea baby. Они уже неоднократно проявляли себя в уничтожении российских кораблей. 

Наши защитники при помощи беспилотников смогли уничтожить и повредить более трети Черноморского флота РФ. 

Более детально о таких дронах - в материале РБК-Украина.

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