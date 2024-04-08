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Експерт про мобілізацію: не маємо часу на пошуки ідеальних рішень, які задовольнять усіх

Фото: без мобілізації Україна може не втримати ситуацію на полі бою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Без адекватної військовим викликам мобілізації Україна може не втримати ситуацію на полі бою. Суспільство повинно це усвідомити і діяти відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook політичного експерта, військовослужбовця Кирила Сазонова.

За його словами, окупаційна армія РФ нарощує сили і готує масштабну мобілізацію, не припиняючи при цьому штурмові дії на багатьох напрямках. У цей час ЗСУ бракує людей, виснажених воїнів немає, ким замінити, немає можливості відводити і відновлювати підрозділи.

"У цьому контексті мене неймовірно дратують усі розумники, які дуже занепокоєні захистом прав ухилянтів, недосконалостями мобілізаційного законопроекту, надто жорсткою позицією військових, "ТЦК, які все ніяк не заспокояться». Я не кажу, що проблем не існує. Їх чимало. Але я не впевнений, що ми маємо час на пошуки ідеальних рішень, які задовольнять усіх", - написав Сазонов.

На його думку, поки у суспільстві і політикумі точаться дискусії, військові гинуть і вимушені тягнути цю війну на собі - "воювати, оберігати наш мирний сон, проводити мобілізацію, але тільки таку, щоб дійти до Криму, але, не дай боже, не порушити чиїсь права і не образити чиїсь почуття".

Він також закликав омбудсмена Дмитра Лубінця, народних депутатів, блогерів та інших публічних осіб схаменутись і утриматись від поширення антимобілізаційних наративів.

"Або мобілізуйтесь і покажіть нам усім, як треба. Або помовчіть і не робіть ситуацію ще гіршою, ніж вона є. Бо армія без людей - ніщо. Хто зупинить орду на підступах до ваших міст, коли ви та всі, кого ви так відчайдушно захищаєте, поховаються і втечуть?" - заявив військовий.

Нагадаємо, 8 квітня Олександр Павлюк заявив, що ЗСУ бракує людей. За його словами, російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація - це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав.

Він також закликав українців "знайти у собі мужність стати до лав ЗСУ", а також заявив, що Командування не дозволить порушувати права і зневажати військовослужбовців, які пройшовши бойові дії, працюють у ТЦК.

4 квітня уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю Суспільному розповів про порушення прав цивільних працівниками ТКЦ та висловився проти збільшення їхніх повноважень.

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Мобілізація в Україні