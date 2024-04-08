Эксперт о мобилизации: нет времени на поиски идеальных решений, которые удовлетворят всех

По его словам, оккупационная армия РФ наращивает силы и готовит масштабную мобилизацию, не прекращая при этом штурмовые действия по многим направлениям. В настоящее время ВСУ не хватает людей, истощенных воинов нет, кем заменить, нет возможности отводить и восстанавливать подразделения.

"В этом контексте меня невероятно раздражают все умники, очень обеспокоенные защитой прав уклоняющихся, несовершенствами мобилизационного законопроекта, слишком жесткой позицией военных, "ТЦК, которые все никак не успокоятся». Я не говорю, что проблем нет. Их много. Но я не уверен, что у нас есть время на поиски идеальных решений, которые удовлетворят всех", - написал Сазонов.

По его мнению, пока в обществе и политикуме ведутся дискуссии, военные гибнут и вынуждены тянуть эту войну на себе - "воевать, оберегать наш мирный сон, проводить мобилизацию, но только такую, чтобы дойти до Крыма, но, не дай бог, не нарушить чьи-то права и не обидеть чьи-то чувства".

Он также призвал омбудсмена Дмитрия Лубинца, народных депутатов, блогеров и других публичных лиц встрепенуться и воздержаться от распространения антимобилизационных нарративов.

"Или мобилизуйтесь и покажите нам всем, как надо. Или помолчите и не делайте ситуацию еще хуже, чем она есть. Потому что армия без людей - ничто. Кто остановит орду на подступах к вашим городам, когда вы и все, кого вы так отчаянно защищаете, спрячутся и убегут?" – заявил военный.

Напомним, 8 апреля Александр Павлюк заявил, что ВСУ не хватает людей. По его словам, российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация - не защита своего государства от агрессора, а несправедливость и нарушение прав.

Он также призвал украинцев "найти в себе мужество стать в ряды ВСУ", а также заявил, что Командование не позволит нарушать права и пренебрегать военнослужащими, пройдя боевые действия, работают в ТЦК.

4 апреля уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Суспільному рассказал о нарушении прав гражданских работников ТКЦ и высказался против увеличения их полномочий.