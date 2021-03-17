"Эксперт ЛДНР" снова появилась в ТКГ. Украинская делегация покинула сегодняшнее заседание

Украинская делегация прервала сегодняшнее заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы . На заседании снова появилась так называемая "эксперт ЛДНР", на выведении из переговоров которой настаивает Украина.

Об этом рассказал представитель украинской делегации Сергей Гармаш на странице в Facebook .

Как рассказал Гармаш, на встрече политической группы опять появилась Майя Пирогова, поэтому украинская делегация отказалась принимать участие в переговорах.

"Мы с самого начала предупредили: если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет принимать участие в работе ТКГ, то украинская делегация выходит из комнаты переговоров. Начался отчет политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ с ОРДО. Украинская делегация покинула комнату", - написал он.

Гармаш добавил, что из-за такого поведения российской стороны была заблокирована работа политической подгруппы, другие подгруппы, где нет Пироговой, продолжают работать.