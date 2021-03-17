"Эксперт ЛДНР" снова появилась в ТКГ. Украинская делегация покинула сегодняшнее заседание

Украинская делегация прервала сегодняшнее заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы. На заседании снова появилась так называемая "эксперт ЛДНР", на выведении из переговоров которой настаивает Украина.
Об этом рассказал представитель украинской делегации Сергей Гармаш на странице в Facebook.
Как рассказал Гармаш, на встрече политической группы опять появилась Майя Пирогова, поэтому украинская делегация отказалась принимать участие в переговорах.
"Мы с самого начала предупредили: если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет принимать участие в работе ТКГ, то украинская делегация выходит из комнаты переговоров. Начался отчет политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой, приглашенной РФ с ОРДО. Украинская делегация покинула комнату", - написал он.
Гармаш добавил, что из-за такого поведения российской стороны была заблокирована работа политической подгруппы, другие подгруппы, где нет Пироговой, продолжают работать.
Напомним, вчера украинская делегация также прерывала встречу политической подгруппы ТКГ из-за участия в нем Пироговой. Украинская сторона требует, чтобы так называемые "эксперты ЛДНР" не присутствовали на заседаниях ТКГ.
До этого Гармаш заявлял о намерениях России заставить Украину вести прямые переговоры с террористами "ЛДНР" путем эскалации ситуации на Донбассе.
Кроме того, в Офисе президента считают, что к переговорам по Донбассу нужно привлечь Соединенные Штаты Америки.