ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина прервала встречу рабочей группы ТКГ. Требует вывода "экспертов "ЛДНР"

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 15:51
Украина прервала встречу рабочей группы ТКГ. Требует вывода "экспертов "ЛДНР" Фото: Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 16 марта, украинская делегация в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу прервала заседания. Она добивается запрета на участие экспертов так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" в переговорах.

Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш.

По его словам, рабочая группа по политическим вопросам сегодня работала всего один час, поскольку по просьбе украинской стороны модератор группы от ОБСЕ посол Пьер Морель объявил перерыв.

"Никакого демарша, просто Украина … попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка российской стороной "экспертку" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие "участники" делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла", - отметил Гармаш.

Он также отметил, что Моррель заявил об отсутствии компетенции, поэтому украинская сторона запросила перерыв, пока этот вопрос не урегулирует сама ТКГ.

Кроме того, по словам Гармаша, Моррель объясняет участие людей из "ЛДНР" якобы устоявшейся практикой, которая устоялась, поскольку глава украинской делегации Леонид Кравчук якобы активно не протестует.

"Морель не понимает, какие претензии могут быть к нему, если сама Украина недостаточно активно поднимает эти вопросы на ТКГ… На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит - видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него", - добавил Гармаш.

Напомним, ранее Гармаш заявлял, что Россия эскалацией на Донбассе хочет заставить Украину вести прямые переговоры с оккупационными администрациями "ЛДНР".

Также глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил Россию в блокировании мирных переговоров по Донбассу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Контактная группа
NEWS
Степанов о возможности отказа от AstraZeneca: нужно дождаться официальных исследований
Степанов о возможности отказа от AstraZeneca: нужно дождаться официальных исследований
DAILY
Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству"