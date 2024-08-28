Експерт допустив вихід ЗСУ з Курської області: не будуть тримати позиції для картинки на карті

Російські військові можуть повернути території Курської області, що нині підконтрольні Збройним силам України. Україна не триматиме території заради "картинки на карті".
Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.
Експерт зазначив, що швидко повернути території Курської області росіянам не вдасться. Однак все буде залежати від того, скільки сил та техніки залучить для цього Кремль.
"Швидко їм це зробити не вдасться. Але, дивлячись на те, що вони там спробують застосувати, скільки людей, скільки техніки, то цілком можливо, що нам не варто буде там тримати оборону. Знову ж таки, тримати позиції для того, щоб комусь подобалося дивитися на мапу DeepState, ніхто не буде", - наголосив Гетьман.
На його думку, якщо виникне небезпека якихось серйозних негараздів для української армії, то буде віддано наказ відходити.
"В цьому нічого поганого немає, це не означає програш у війні", - пояснив Гетьман.
Експерт також зауважив, що росіяни спробують витіснити ЗСУ з Курської області.
"Вони будуть намагатися нас звідти витиснути. Я впевнений, що у нас є плани, як був план захопити територію ворога, так само у нас є план, що робити, якщо ворог зосередить сили (для контратаки - ред.)", - пояснив він.
Нагадаємо, що вже кілька тижнів бійці ЗСУ проводять операцію в Курській області. Наразі відомо, що під контролем українських військових знаходиться вже сто населених пунктів РФ.
Вчора під час пресконференції український президент Володимир Зеленський назвав мету курської операції. Варто зазначити, що цього разу наступальна операція готувалась в цілковитій таємниці, щоб не було відтоку інформації. Саме тому, на думку Зеленського наразі люди не до кінця розуміють значущість дій український військових на даному напрямку.
Зазначимо також, що сьогодні заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що російський диктатор Володимир Путін спробує контратакувати у Курській області, але це, на його думку, буде важко.
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