Эксперт допустил выход ВСУ из Курской области: не будут держать позиции для картинки на карте

Эксперт отметил, что быстро вернуть территории Курской области россиянам не удастся. Однако все будет зависеть от того, сколько сил и техники привлечет для этого Кремль.

"Быстро им это сделать не удастся. Но, глядя на то, что они там попытаются применить, сколько людей, сколько техники, то вполне возможно, что нам не стоило бы там держать оборону. Опять же, держать позиции для того, чтобы кому-то нравилось смотреть на карту DeepState, никто не будет", - подчеркнул Гетьман.

По его мнению, если возникнет опасность каких-то серьезных проблем для украинской армии, то будет отдан приказ отходить.

"В этом ничего плохого нет, это не означает проигрыш в войне", - пояснил Гетьман.

Эксперт также отметил, что россияне попытаются вытеснить ВСУ из Курской области.

"Они будут пытаться нас оттуда вытеснить. Я уверен, что у нас есть планы, как был план захватить территорию врага, так же у нас есть план, что делать, если враг сосредоточит силы (для контратаки - ред.)", - пояснил он.