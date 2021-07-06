Эксперт допустил, что после выборов Германия может сблизиться с РФ

После выборов канцлера в Германии может измениться отношения с Россией. Сближение Берлина с Москвой более всего вероятно в случае победы Олафа Шольца.

Он считает, что в целом ждать радикальных изменений политики Берлина по отношению к Украине после выборов не приходится. Хотя, безусловно, многое зависит от того, кто станет следующим канцлером.

"Если будет Лашет, то все останется, как есть, его взгляды полностью совпадают с позицией Меркель. Если будет Шольц, то можно ожидать наоборот большего сближения с РФ, потому что у СДПГ более мягкая позиция по "СП-2", они более бизнес-ориентированы, считают, что надо как-то торговать и сотрудничать с Россией", – сказал Куса.