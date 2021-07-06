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Експерт допустив, що після виборів Німеччина може зблизитися з РФ

Автор: Мілан Лєліч

Після виборів канцлера в Німеччині може змінитися відносини з Росією. Зближення Берліна з Москвою найбільше ймовірно в разі перемоги Олафа Шольца.

Таку думку висловив експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілля Куса в коментарі РБК-Україна.

Він вважає, що в цілому чекати радикальних змін політики Берліна по відношенню до України після виборів не доводиться. Хоча, безумовно, багато залежить від того, хто стане наступним канцлером.

"Якщо буде Лаше, то все залишиться, як є, його погляди повністю збігаються з позицією Меркель. Якщо буде Шольц, то можна очікувати навпаки більшого зближення з РФ, тому що у СДПН м'якша позиція по "СП-2", вони більш бізнес-орієнтовані, вважають, що треба якось торгувати і співпрацювати з Росією", - сказав Куса.

Більш детально про те, як йде передвиборча боротьба перед вересневими виборами, в матеріалі РБК-Україна "Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні".

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Германиявыборы