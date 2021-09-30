Эксперименты украинских школьников смогут попасть на МКС. Украина подписала соглашение с США

Научные эксперименты украинских школьников смогут попасть на Международную космическую станцию для дальнейшего тестирования. Украина подписала с Соединенными Штатами Америки соглашение об участии в программе миссии 16 МКС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

"Впервые весь мир узнает о самых молодых украинских ученых. Научные эксперименты наших школьников отныне смогут попасть на Международную космическую станцию на орбите Земли. Горжусь тем, что чиновники и ученые с опытом способствуют реализации инновационных идей молодого поколения", - заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Отмечается, что возможность протестировать свои научные эксперименты появилась у учеников 5-11 классов.

В соответствии с соглашением, в этом году Украина впервые примет участие в программе развития научного и STEM-образования, которая была организована Национальным центром образования наук о Земле и космосе США (NCESSE) и Институтом космического образования имени Артура Кларка.

"Команды детей получат мини-лаборатории и смогут предложить идеи для исследований в условиях микрогравитации на орбите нашей планеты", - пишет пресс-служба.

Участники команд-победителей смогут лично увидеть запуск ракеты Falcon 9, принадлежащей компании SpaceX и принять участие в научной конференции, которая будет проходить в Вашингтоне.