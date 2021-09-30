Експерименти українських школярів зможуть потрапити на МКС. Україна підписала угоду з США

Наукові експерименти українських школярів зможуть потрапити на Міжнародну космічну станцію для подальшого тестування. Україна підписала зі Сполученими Штатами Америки угоду про участь в програмі місії 16 МКС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

"Вперше весь світ дізнається про наймолодших українських науковців. Наукові експерименти наших школярів відтепер зможуть потрапити на Міжнародну космічну станцію на орбіті Землі. Пишаюся тим, що урядовці та науковці з досвідом сприяють реалізації інноваційних ідей молодого покоління", - заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Зазначається, що можливість протестувати свої наукові експерименти з’явилась в учнів 5-11 класів.

Відповідно до угоди, цього року Україна вперше візьме участь в програмі розвитку наукової та STEM-освіти, що була організована Національним центром освіти наук про Землю та космос США (NCESSE) й Інститутом космічної освіти імені Артура Кларка.

"Команди дітей отримають міні-лабораторії та матимуть запропонувати ідеї для досліджень в умовах мікрогравітації на орбіті нашої планети", - пише пресслужба.

Учасники команд-переможців матимуть можливість особисто побачити запуск ракети Falcon 9, що належить компанії SpaceX й взяти участь в науковій конференції, яка проходитиме в Вашингтоні.