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Експериментальний проект. Кабмін виділив кошти на будівництво та ремонт енергетики

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Україна, П'ятниця 10 березня 2023 20:17
Експериментальний проект. Кабмін виділив кошти на будівництво та ремонт енергетики Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Уряд виділив 5 мільйонів гривень на проєкт з будівництва та ремонту енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 5 млн гривень на реалізацію експериментального проєкту з будівництва та ремонту енергетичної інфраструктури", - повідомив Шмигаль.

За його словами, метою проекту є відновлення об’єктів енергетики таким чином, щоб вони відповідали вимогам безпеки воєнного часу.

"Кошти спрямуємо Державному агентству відновлення та розвитку, яке працюватиме в координації з Міненерго, ДСНС, Генштабом ЗСУ та операторами критичної інфраструктури", - пояснив прем'єр.

Він також наголосив, що вже найближчим часом очікує побачити конкретні результати цього проекту.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомив, що в Україні будуватимуть підземні укриття для захисту енергооб'єктів.

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