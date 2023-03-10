Экспериментальный проект. Кабмин выделил средства на строительство и ремонт энергетики

Правительство выделило 5 миллионов гривен на проект по строительству и ремонту энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Правительство выделило из резервного фонда госбюджета 5 млн гривен на реализацию экспериментального проекта по строительству и ремонту энергетической инфраструктуры", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, цель проекта - восстановление объектов энергетики таким образом, чтобы они отвечали требованиям безопасности военного времени.

"Средства направим Государственному агентству восстановления и развития, которое будет работать в координации с Минэнерго, ГСЧС, Генштабом ВСУ и операторами критической инфраструктуры", - пояснил премьер.

Он также подчеркнул, что уже в ближайшее время ожидает увидеть конкретные результаты этого проекта.