Експеримент вдався. В Україні виросла перша бавовна (фото)

На кількох ділянках площею від 0,1 до 2,5 гектарів було висаджено п’ять сортів бавовнику, завезених із Німеччини, США та Туреччини.

Зазначається, що попри непрості кліматичні умови регіону, попередні результати виглядають обнадійливо. На всіх ділянках утворилися сходи, відбулося цвітіння та формування перших коробочок бавовнику. Кіпер повідомив, що на всіх дослідних ділянках утворилися сходи, цвітіння та перші коробочки бавовнику.

Наразі більше половини коробочок уже розкрилося, що свідчить про готовність врожаю до збору. Успішні результати цього проєкту відкривають нові горизонти для сільського господарства України, демонструючи потенціал вирощування бавовнику на південних територіях країни.

"Дякую нашим аграріям за стійкість та винахідливість, навіть у цей непростий час!" - наголосив Кіпер.

Фото: бавовник (t.me odeskaODA)

Навіщо Україні збільшувати виробництво бавовни

Раніше ми розповідали про те, як бавовники можуть допомогти при масовому виробництві пороху.

Його основа - нітроцелюлоза. Відомо, що найкращою сировиною для її отримання є довговолокнисті сорти бавовни ручного збору.

Однак у промисловому виробництві нітроцелюлозу також одержують з бавовни машинного збору та деревної целюлози. Цей спосіб не є досконалим, адже така бавовна може містити значну кількість домішок, що ускладнюють її переробку.