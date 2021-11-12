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Эксперимент над собой: Минздрав призвал не смешивать CoronaVac с другими вакцинами

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Пятница 12 ноября 2021 21:16
Эксперимент над собой: Минздрав призвал не смешивать CoronaVac с другими вакцинами Фото: главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что использование бустерных доз должно четко регулироваться. В то же время призвал не смешивать CorovaVac с другими вакцинами, назвав это "экспериментом над собой".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Я бы советовал все же соблюдать требования доказательной медицины - использовать комбинации, которые доказали свою безопасность. Сейчас смешивание разрешено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Также можно смешивать векторные с мРНК. Например, первая доза AstraZeneca, а вторая вакциной мРНК", - отметил Кузин.

По словам государственного санитарного врача, после введения первой дозы CorovaVac, делается вторая доза тем самым препаратом, а не альтернативным, поскольку сегодня это не соответствует протоколам и инструкциям.

"Если же есть вакцинация CorovaVac, то когда после первой дозы этой вакцины делается вторая доза альтернативной, то это какой-то эксперимент над собой", - отметил Кузин.

Минздрав добавляет, что сегодня нет статистики случаев смешивания неразрешенных комбинаций вакцин, поскольку в реестре отмечается исключительно количество проведенных прививок, а доступ к персональной информации пациента есть лишь у врача, или у бригады, которая прививала.

"Но, если такие случаи имеют место, то это является нарушением. И будет отвечать за это медработник, который прививает, зная, что человек вакцинировался до этого другим типом вакцины", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что вопрос бустерной вакцинации в Украине будет нарушаться только тогда, когда в стране вакцинируют больший процент населения.

В то же время, РБК-Украина писало о том, какие вакцины позволили смешивать в Украине.

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Украина Министерство здравоохранения Украины
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