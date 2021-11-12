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Експеримент над собою: МОЗ закликав не змішувати CoronaVac з іншими вакцинами

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П'ятниця 12 листопада 2021 21:16
Експеримент над собою: МОЗ закликав не змішувати CoronaVac з іншими вакцинами Фото: головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що використання бустерних доз повинно чітко регулюватися. Водночас закликав не змішувати CorovaVac з іншими вакцинами, назвавши це "експериментом над собою".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини - використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК", - відзначив Кузін.

За словами державного санітарного лікаря, після введення першої дози CorovaVac, робиться друга доза тим самим препаратом, а не альтернативним, оскільки сьогодні це не відповідає протоколам й інструкціями.

"Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою", - відзначив Кузін.

МОЗ додає, що сьогодні немає статистики випадків змішування недозволених комбінацій вакцин, оскільки в реєстрі відзначається виключно кількість проведених щеплень, а доступ до персональної інформації пацієнта є лише у лікаря, або у бригади, яка проводила щеплення.

"Але, якщо такі випадки мають місце, то це є порушенням. І відповідатиме за це медпрацівник, який проводить щеплення, знаючи, що людина вакцинувалася до цього іншим типом вакцини", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що питання бустерної вакцинації в Україні порушуватиметься лише тоді, коли в країні вакцинують більший відсоток населення.

Водночас РБК-Україна писало про те, які вакцини дозволили змішувати в Україні.

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