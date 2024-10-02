Експеримент може стати законом. У Швеції хочуть офіційно заборонити жебрацтво

Що придумав уряд Швеції

Нещодавно правоцентристська коаліція, яку підтримують крайні праві шведські демократи, оголосила про дев'ятимісячний експериментальний проект, що має на меті впровадження заборони на жебрацтво на національному рівні.

Автори цієї ідеї вважають, що за умови успішної реалізації, ініціатива може перетворитись на закон.

Лідерка шведських ультраправих у парламенті Лінда Ліндберг під час прес-конференції заявила, що йдеться передусім про людей, які приїхали з інших країн ЄС "просити милостиню попід магазинами".

На її думку, Швеція не може діяти, як "сумління Європи".

Тим часом ця пропозиція (що розроблялася з моменту формування уряду два роки тому) вже викликала розбіжності в коаліції поміркованих, лібералів і християнських демократів.

Наприклад депутат від лібералів Анна Старбрінк наголосила, що не сприятиме запровадженню відповідної заборони.

"Звичайно, потрібні заходи для запобігання експлуатації вразливих людей. Але людям, які потребують допомоги, не можна заборонити", - наголосила вона у своєму Facebook.

Допис Старбрінк (скриншот: facebook.com/anna.starbrink)

Що кажуть критики ініціативи

Критики такої ініціативи вважають, що влада Швеції намагається "заборонити бідність", порушуючи тим самим права людей, але не вирішуючи проблеми (адже експериментальний проект не має на меті усунути першопричини вразливості деяких груп населення).

Християнська соціальна організація Stockholms Stadsmission, що працює з незахищеними групами людей у столиці країни, також засудила цей крок.

За словами її прес-секретаря Фанні Сілтберг, "заборона жебракування або вимагання дозволу на жебрацтво - лише перенесення проблеми в марну спробу заборонити бідність".

"Натомість ми вважаємо, що вразливість цієї групи можна зменшити шляхом структурного скорочення бідності та боротьби з дискримінацією - як у країнах ЄС, так і поза його межами. Це довготривала робота. Тим часом суспільство також має взяти на себе відповідальність, наприклад, пропонуючи можливості на ринку праці й житла, зменшуючи тим самим соціальну вразливість таких людей", - наголосила вона.

Заступниця юридичного директора правозахисної організації Civil Rights Defenders Аїда Самані зауважила, що уряд, впроваджуючи таку ініціативу, може навіть зіткнутися із судовим позовом.

"Неймовірно, що урядовці роблять з цього пріоритет у ситуації, яку самі описують як кризу організованої та агресивної злочинності... Тоді постає питання законності такої заборони. Наскільки я бачу, національна заборона жебракування, найімовірніше, не буде законною", - наголосила вона.

Самані додала, що заборона жебракування "суперечить" правам людей на приватне життя та свободу вираження поглядів, зафіксованим Європейською конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод (що закріплено також і у швецькій Конституції).

Правозахисники наголошують, що стежитимуть за ситуацією і за потреби звертатимуться до суду, адже запропонована урядом заборона на жебрацтво може стати "переходом до більш репресивної політики" і перерости в суцільне "нехтування правами й свободами людини".