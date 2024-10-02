Чи можуть під час війни звільнити за пропуски роботи: пояснення юриста

Прогул – одна з причин, через які роботодавець може розірвати з працівником трудовий договір. В той же час відсутність працівника на роботі з поважних причин не вважають прогулом.

У коментарі РБК-Україна адвокат АБ "Романа Сацика" Вікторія Онишко пояснила, за яких умов під час дії воєннного стану можуть звільняти з роботи, якщо ви пропустили робочий час.

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Чи можуть звільнити за прогули під час війни: пояснення

В Державній службі України з питань праці ще на початку великої війни пояснювали: працівники, які не виходять на роботу внаслідок ведення воєнних дій та пов’язані з ними обставини, не можуть бути звільнені за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП за підставою "прогул".

"Якщо людина не вийшла на роботу через необхідність збереження життя та здоров’я своє та родини, це вважають відсутністю на роботі з поважних причин. За працівниками зберігаються робоче місце і посада. Також відсутність належного повідомлення про припинення раніше запровадженого простою є поважною причиною неявки на роботу, оскільки оголошений простій звільняє працівника від обов’язку бути присутнім на робочому місці", – говорить Вікторія Онишко.

Але зараз в Єдиному реєстрі судових рішень вже є немало рішень, де суди приходять до висновку, що сам по собі воєнний стан не є поважною причиною невиходу на роботу.

Фото: Якщо людина не вийшла на роботу через загрозу життю, це не вважаєтсья прогулом (Getty Images)

"Так, в справах, де позивачі оскаржують звільнення за прогул, посилаючись на те, що відсутність на роботі була обумовлена бойовими діями, а саме в той день в місцевості роботи не велись активні бойові дії, суди доходять висновку про наявність права роботодавця звільнити працівника за прогул", – пояснює юрист.

Під час звільнення за прогул суди оцінюють:

чи перебуває місцевість під окупацією, чи ведуться поряд з населеним пунктом активні бойові дії (чи перебуває населений пункт під окупацією);

чи узгоджений з роботодавцем дистанційний порядок роботи;

чи є інші поважні причини, що унеможливлювали прибуття на роботу працівника.

Виходить, війна в країні не є безумовною підставою для необґрунтованих невиходів на роботу.

"Лише при наявності дійсної загрози життю і здоров’ю працівника від бойових дій невихід на роботу не буде кваліфіковано як прогул", - пояснює співрозмовниця.

Нові підстави для звільнення з роботи

З початком повномасштабної війни та запровадженням воєнного стану трудове законодавство зазнало ряд змін. Серед них – зміни щодо припинення трудових відносин.

Фото: З'явилася судова практика по звільненнях за прогули під час війни (Getty Images)

Є певні особливості, які слід враховувати роботодавцю, звільняючи працівника під час воєнного стану. Новими підставами під час війни є:

відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль (п. 8-3 ч.1 ст. 36 КЗпП).

смерть, визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим працівника (п. 8-2 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

смерть, визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим роботодавця ФОП (п.8-1 ч. 1 ст.36 КЗпП)

неможливість забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій (пункт 6 частини 1 статті 41 КЗпП).

Решта підстав для звільнень залишилися без змін.

Чи звільнять, якщо ви виїхали за кордон через війну

В такій ситуації залишення робочого місця не можна розцінювати як прогул без поважної причини, каже Вікторія Онишко.

Роботодавець може табелювати відсутнього працівника з позначкою "ІП" (інші причини відсутності). Оскільки перебування за кордоном через війну не є прогулом, Держпраці рекомендує не звільняти працівника до закінчення бойових дій.

В такому випадку роботодавець не зобов'язаний зберігати заробіток за відсутнім працівником, на посаду відсутнього працівника може бути прийнято іншого працівника за строковим трудовим договором.

"Також слід звернути увагу на те, що можливим є звільнення за власним бажанням чи за угодою сторін, якщо на те є воля працівника, який виїхав закордон, оформлена відповідною заявою", – зауважує юристка.

Виходить, що попри рекомендації Держпраці щодо неможливості звільнення за прогул працівників, які не виходять на роботу через війну, ризик такого звільнення зберігається. Про це свідчить актуальна судова практика.