Эксперимент может стать законом. В Швеции хотят официально запретить попрошайничество

Что придумало правительство Швеции

Недавно правоцентристская коалиция, поддерживаемая крайними правыми шведскими демократами, объявила о девятимесячном экспериментальном проекте, целью которого является введение запрета на попрошайничество на национальном уровне.

Авторы этой идеи считают, что при успешной реализации инициатива может превратиться в закон.

Лидер шведских ультраправых в парламенте Линда Линдберг во время пресс-конференции заявила, что речь идет прежде всего о людях, приехавших из других стран ЕС "просить милостыню под магазинами".

По ее мнению, Швеция не может действовать как "совесть Европы".

Между тем это предложение (разрабатывавшееся с момента формирования правительства два года назад) уже вызвало разногласия в коалиции умеренных, либералов и христианских демократов.

Например, депутат от либералов Анна Старбринк подчеркнула, что не будет способствовать введению соответствующего запрета.

"Конечно, нужны меры для предотвращения эксплуатации уязвимых людей. Но людям, нуждающимся в помощи, нельзя запретить", - подчеркнула она в своем Facebook.

Пост Старбринк (скриншот: facebook.com/anna.starbrink)

Что говорят критики инициативы

Критики такой инициативы считают, что власти Швеции пытаются "запретить бедность", нарушая тем самым права людей, но не решая проблемы (ведь экспериментальный проект не имеет целью устранить первопричины уязвимости некоторых групп населения).

Христианская социальная организация Stockholms Stadsmission, работающая с незащищенными группами людей в столице страны, также осудила этот шаг.

По словам ее пресс-секретаря Фанни Силтберг, "запрет попрошайничества или требование разрешения на попрошайничество - лишь перенос проблемы в тщетную попытку запретить бедность".

"Однако мы считаем, что уязвимость этой группы можно уменьшить путем структурного сокращения бедности и борьбы с дискриминацией - как в странах ЕС, так и за его пределами. Это долгосрочная работа. Тем временем общество также должно взять на себя ответственность, например, предлагая возможности на рынка труда и жилья, уменьшая тем самым социальную уязвимость таких людей", - подчеркнула она.

Заместитель юридического директора правозащитной организации Civil Rights Defenders Аида Самани отметила, что правительство, внедряя такую инициативу, может даже столкнуться с судебным иском.

"Невероятно, что чиновники делают из этого приоритет в ситуации, которую сами описывают как кризис организованной и агрессивной преступности... Тогда встает вопрос законности такого запрета. Насколько я вижу, национальный запрет нищенства, вероятнее всего, не будет законным", - подчеркнула она.

Самани добавила, что запрет попрошайничества "противоречит" правам людей на частную жизнь и свободу выражения взглядов, зафиксированным Европейской конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод (что закреплено также и в шведской Конституции).

Правозащитники отмечают, что будут следить за ситуацией и при необходимости обращаться в суд, ведь предложенный правительством запрет на попрошайничество может стать "переходом к более репрессивной политике" и перерасти в сплошное "пренебрежение правами и свободами человека".