Екснардепу оголосили підозру за захоплення земель і будівництво поблизу Дніпра

Колишній народний депутат України отримав підозру за захоплення земельних ділянок біля Дніпра та незаконне будівництво будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та Офіс генпрокурора .

Джерела видання повідомили, що йдеться про Олександра Супруненка, який був народним депутатом VI (2007-2012) та VIII (2014-2019) скликань, а також членом Київської міської ради.

Згідно з даними слідства, фігурант, маючи у власності ділянку площею 0,1 га у Дніпровському районі Києва, захопив прилеглі земельні ділянки, розташовані в межах прибережної захисної смуги р. Дніпро.

Не маючи дозвільних документів, екснардеп огородив парканом близько 0,3 га землі, обмеживши доступ громадян до води. Крім того, він незаконно збудував одноповерховий будинок площею 103 кв. м.

Ці земельні ділянки розташовані у 100-метровій прибережній захисній смузі, де законодавство забороняє будівництво та встановлення огорож.

Офіс генпрокурора кваліфікував дії підозрюваного за ч. 2 та ч. 4 ст. 197-1 КК України. Наразі вирішується питання щодо повернення захоплених ділянок територіальній громаді Києва.

Що відомо про Супруненка

Олександр Супруненко народився у Києві у 1971 році. Працював шофером, оператором АЗС, юридичним та маркетинговим консультантом. У 2000-х роках був директором на кількох підприємствах.

З 2006 року обіймав посаду депутата Київської міської ради за списком Блоку Леоніда Черновецького як безпартійний.

Вперше був обраний народним депутатом у 2007 році за списками "Партії регіонів", вдруге - як самовисуванець. У 2012 році голосував за скандальний закон щодо засад державної мовної політики, який розширював використання російської мови.

На виборах 2019 року Супруненко не пройшов до парламенту як мажоритарник.