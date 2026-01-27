ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Экс-нардепу объявили подозрение за захват земель и строительство вблизи Днепра

Киев, Вторник 27 января 2026 16:50
UA EN RU
Экс-нардепу объявили подозрение за захват земель и строительство вблизи Днепра Фото: Александр Супруненко (из открытых источников)
Автор: Валерий Ульяненко, Юлия Акимова

Бывший народный депутат Украины получил подозрение за захват земельных участков возле Днепра и незаконное строительство дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Офис генпрокурора.

Источники издания сообщили, что речь идет об Александре Супруненко, который был народным депутатом VI (2007-2012) и VIII (2014-2019) созывов, а также членом Киевского городского совета.

Согласно данным следствия, фигурант, имея в собственности участок площадью 0,1 га в Днепровском районе Киева, захватил прилегающие земельные участки, расположенные в пределах прибрежной защитной полосы р. Днепр.

Не имея разрешительных документов, экс-нардеп огородил забором около 0,3 га земли, ограничив доступ граждан к воде. Кроме того, он незаконно построил одноэтажный дом площадью 103 кв. м.

Эти земельные участки расположены в 100-метровой прибрежной защитной полосе, где законодательство запрещает строительство и установку ограждений.

Офис генпрокурора квалифицировал действия подозреваемого по ч. 2 и ч. 4 ст. 197-1 УК Украины. Сейчас решается вопрос о возвращении захваченных участков территориальной общине Киева.

Что известно о Супруненко

Александр Супруненко родился в Киеве в 1971 году. Работал шофером, оператором АЗС, юридическим и маркетинговым консультантом. В 2000-х годах был директором на нескольких предприятиях.

С 2006 года занимал должность депутата Киевского городского совета по списку Блока Леонида Черновецкого как беспартийный.

Впервые был избран народным депутатом в 2007 году по спискам "Партии регионов", второй раз - как самовыдвиженец. В 2012 году голосовал за скандальный закон об основах государственной языковой политики, который расширял использование русского языка.

На выборах 2019 года Супруненко не прошел в парламент как мажоритарщик.

Напомним, за десять лет работы антикоррупционных органов подозрения получили 79 действующих и бывших народных депутатов Украины. Из них 41 депутат - представители Верховной Рады IX созыва.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Офис Генпрокурора
Новости
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин