Экс-нардепу объявили подозрение за захват земель и строительство вблизи Днепра

Бывший народный депутат Украины получил подозрение за захват земельных участков возле Днепра и незаконное строительство дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Офис генпрокурора .

Источники издания сообщили, что речь идет об Александре Супруненко, который был народным депутатом VI (2007-2012) и VIII (2014-2019) созывов, а также членом Киевского городского совета.

Согласно данным следствия, фигурант, имея в собственности участок площадью 0,1 га в Днепровском районе Киева, захватил прилегающие земельные участки, расположенные в пределах прибрежной защитной полосы р. Днепр.

Не имея разрешительных документов, экс-нардеп огородил забором около 0,3 га земли, ограничив доступ граждан к воде. Кроме того, он незаконно построил одноэтажный дом площадью 103 кв. м.

Эти земельные участки расположены в 100-метровой прибрежной защитной полосе, где законодательство запрещает строительство и установку ограждений.

Офис генпрокурора квалифицировал действия подозреваемого по ч. 2 и ч. 4 ст. 197-1 УК Украины. Сейчас решается вопрос о возвращении захваченных участков территориальной общине Киева.

Что известно о Супруненко

Александр Супруненко родился в Киеве в 1971 году. Работал шофером, оператором АЗС, юридическим и маркетинговым консультантом. В 2000-х годах был директором на нескольких предприятиях.

С 2006 года занимал должность депутата Киевского городского совета по списку Блока Леонида Черновецкого как беспартийный.

Впервые был избран народным депутатом в 2007 году по спискам "Партии регионов", второй раз - как самовыдвиженец. В 2012 году голосовал за скандальный закон об основах государственной языковой политики, который расширял использование русского языка.

На выборах 2019 года Супруненко не прошел в парламент как мажоритарщик.