Ексміністр оборони Умєров отримав нову посаду: за що відповідатиме

Перестановки в РНБО

До призначення Умєрова секретарем РНБО був Олександр Литвиненко, якого президент Володимир Зеленський призначив 26 березня минулого року. До того він очолював Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. А в період з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року, був заступником секретаря РНБО.

Литвиненко був чотирнадцятим секретарем РНБО.

Проте сьогодні, 18 липня, Зеленський видав указ про звільнення Литвиненка з посади Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

При цьому іншим указом президент призначив на цю посаду Умєрова.

"Призначити Умєрова Рустема Енверовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі №496/2025.

Що відомо про Рустема Умєрова

Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в місті Самарканд (Узбекистан - ред.) у родині кримських татар, які були депортовані з Алушти під час радянських репресій. Він є етнічним кримським татарином і сповідує іслам. Умєров одружений та має трьох дітей.

Середню освіту здобув у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей, яка підпорядковувалась Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим. Також був учасником програми обміну майбутніх лідерів (FLEX), завдяки якій навчався у США. Вищу освіту здобув у Національній академії управління, де отримав диплом бакалавра з економіки та ступінь магістра з фінансів.

Кар'єру розпочав у телекомунікаційній сфері - з 2004 по 2010 рік працював на керівних посадах у компанії lifecell. У цей же період Умєров зайнявся інвестиційною діяльністю: заснував компанію ASTEM, яка працює в галузях інвестицій, телекомунікацій та інфраструктури. Також він створив благодійний фонд ASTEM Foundation, який реалізує проекти у сфері освіти, культури та підтримки молоді.

У 2019 році Рустем Умєров був обраний народним депутатом України IX скликання від партії "Голос". У Верховній Раді він обіймав посаду секретаря Комітету з питань прав людини, деокупації тимчасово окупованих територій, реінтеграції, а також національних меншин і міжнаціональних відносин. Його парламентська діяльність була тісно пов’язана з темами захисту прав людини, деокупації Криму та підтримки кримськотатарського народу.

Перестановки в уряді

16 липня Верховна Рада проголосувала за відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та всього складу уряду. Напередодні президент Володимир Зеленський оголосив про необхідність оновлення виконавчої влади та запропонував кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра. Вона з 2021 року обіймала посаду першої віцепрем’єрки та міністра економіки.