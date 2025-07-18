Ексміністр оборони Умєров отримав нову посаду: за що відповідатиме

Рустема Умєрова призначено секретарем Ради національної безпеки та оборони України. До цього він очолював Міністерство оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, підписаний президентом Володимиром Зеленським.
До призначення Умєрова секретарем РНБО був Олександр Литвиненко, якого президент Володимир Зеленський призначив 26 березня минулого року. До того він очолював Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. А в період з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року, був заступником секретаря РНБО.
Литвиненко був чотирнадцятим секретарем РНБО.
Проте сьогодні, 18 липня, Зеленський видав указ про звільнення Литвиненка з посади Секретаря Ради національної безпеки та оборони України.
При цьому іншим указом президент призначив на цю посаду Умєрова.
"Призначити Умєрова Рустема Енверовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі №496/2025.
Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в місті Самарканд (Узбекистан - ред.) у родині кримських татар, які були депортовані з Алушти під час радянських репресій. Він є етнічним кримським татарином і сповідує іслам. Умєров одружений та має трьох дітей.
Середню освіту здобув у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей, яка підпорядковувалась Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим. Також був учасником програми обміну майбутніх лідерів (FLEX), завдяки якій навчався у США. Вищу освіту здобув у Національній академії управління, де отримав диплом бакалавра з економіки та ступінь магістра з фінансів.
Кар'єру розпочав у телекомунікаційній сфері - з 2004 по 2010 рік працював на керівних посадах у компанії lifecell. У цей же період Умєров зайнявся інвестиційною діяльністю: заснував компанію ASTEM, яка працює в галузях інвестицій, телекомунікацій та інфраструктури. Також він створив благодійний фонд ASTEM Foundation, який реалізує проекти у сфері освіти, культури та підтримки молоді.
У 2019 році Рустем Умєров був обраний народним депутатом України IX скликання від партії "Голос". У Верховній Раді він обіймав посаду секретаря Комітету з питань прав людини, деокупації тимчасово окупованих територій, реінтеграції, а також національних меншин і міжнаціональних відносин. Його парламентська діяльність була тісно пов’язана з темами захисту прав людини, деокупації Криму та підтримки кримськотатарського народу.
16 липня Верховна Рада проголосувала за відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та всього складу уряду. Напередодні президент Володимир Зеленський оголосив про необхідність оновлення виконавчої влади та запропонував кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністра. Вона з 2021 року обіймала посаду першої віцепрем’єрки та міністра економіки.
Вчора парламент підтримав призначення Свириденко очільницею уряду та затвердив новий склад Кабінету Міністрів.
Зокрема, Денис Шмигаль відтепер очолює Міністерство оборони, а Андрій Сибіга знову став міністром закордонних справ.
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