Экс-министр обороны Умеров получил новую должность: за что будет отвечать

Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. До этого он возглавлял Министерство обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ, подписанный президентом Владимиром Зеленским.
До назначения Умерова секретарем СНБО был Александр Литвиненко, которого президент Владимир Зеленский назначил 26 марта прошлого года. До того он возглавлял Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. А в период с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО.
Литвиненко был четырнадцатым секретарем СНБО.
Однако сегодня, 18 июля, Зеленский издал указ об увольнении Литвиненко с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
При этом другим указом президент назначил на эту должность Умерова.
"Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №496/2025.
Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в городе Самарканд (Узбекистан - ред.) в семье крымских татар, которые были депортированы из Алушты во время советских репрессий. Он является этническим крымским татарином и исповедует ислам. Умеров женат и имеет троих детей.
Среднее образование получил в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей, которая подчинялась Министерству образования и науки Автономной Республики Крым. Также был участником программы обмена будущих лидеров (FLEX), благодаря которой учился в США. Высшее образование получил в Национальной академии управления, где получил диплом бакалавра по экономике и степень магистра финансов.
Карьеру начал в телекоммуникационной сфере - с 2004 по 2010 год работал на руководящих должностях в компании lifecell. В этот же период Умеров занялся инвестиционной деятельностью: основал компанию ASTEM, которая работает в области инвестиций, телекоммуникаций и инфраструктуры. Также он создал благотворительный фонд ASTEM Foundation, который реализует проекты в сфере образования, культуры и поддержки молодежи.
В 2019 году Рустем Умеров был избран народным депутатом Украины IX созыва от партии "Голос". В Верховной Раде он занимал должность секретаря Комитета по вопросам прав человека, деоккупации временно оккупированных территорий, реинтеграции, а также национальных меньшинств и межнациональных отношений. Его парламентская деятельность была тесно связана с темами защиты прав человека, деоккупации Крыма и поддержки крымскотатарского народа.
16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и всего состава правительства. Накануне президент Владимир Зеленский объявил о необходимости обновления исполнительной власти и предложил кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Она с 2021 года занимала должность первого вице-премьера и министра экономики.
Вчера парламент поддержал назначение Свириденко главой правительства и утвердил новый состав Кабинета Министров.
В частности, Денис Шмыгаль отныне возглавляет Министерство обороны, а Андрей Сибига снова стал министром иностранных дел.
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