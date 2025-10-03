Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вручив колишньому міністру оборони США Ллойду Остіну орден "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".

Під час церемонії нагородження Пісторіус назвав Остіна "справжнім другом Німеччини", який вірить у збройні сили країни та її роль у Європейському союзі та НАТО.

Крім того, міністр оборони Німеччини зазначив, що завдяки діяльності Остіна "відносини на рівні політики безпеки стали більш довірливими, ніж будь-коли за довгий час".

Особлива увага під час нагородження приділялася ролі Остіна у зміцненні присутності американських військ у Німеччині та у підтримці України. Саме він заснував Контактну групу з питань оборони України, яка координує військову допомогу Києву, і особисто проводив зустрічі на авіабазі Рамштайн.

Ця нагорода від Німеччини стала символом того, що Ллойд Остін залишив після себе спадщину довіри, партнерства та стратегічної підтримки союзників, яку його наступник Піт Хегсет почав змінювати.

Дійсно, після приходу на посаду Піта Хегсета участь США у роботі групи Рамштайн суттєво змінилася. Крім того, Хегсет відмовився від низки програм, пов’язаних з різноманіттям, рівністю, інклюзивністю, а також змінами клімату та вакцинацією проти Covid-19.

Хегсет також розкритикував Остіна за перегляд статусу Медалей Пошани солдатів, які брали участь у битві при Вундед-Ні в 1890 році.

В свою чергу Остін під час своєї каденції постійно наголошував на важливості різноманітності в збройних силах США, заявляючи, що вони відображають різноманітність нації і ефективно виконують свої завдання, незалежно від суперечок навколо терміну "прокинутий" та політичної коректності.