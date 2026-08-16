Екскурсія в Швейцарських Альпах закінчилася трагедією, у карети з туристами відмовили гальма

У Швейцарії загинула туриста, ще 12 людей отримали поранення через аварію за участю кінних екіпажів у долині Верхнього Енгадину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SRF.
Інцидент стався під час повернення групи з 40 швейцарських туристів з екскурсії долиною Валь-Розег до Понтрезіни. У перевезенні брали участь два кінних екіпажі.
На спуску візник однієї з упряжок виявив несправність гальм. У спробі збавити швидкість він спрямував коней на рівну ділянку дороги. Під час маневру один із коней упав, що призвело до втрати стійкості всієї конструкції.
У результаті екіпаж, що складався з карети та двох пасажирських трейлерів, з'їхав з дороги та на швидкості врізався у дерево.
Унаслідок сильного зіткнення кілька пасажирів випали з трейлерів:
Для екстреної евакуації потерпілих залучили три гелікоптери та чотири бригади швидкої допомоги.
Усіх поранених розподілили по лікарнях кантону Граубюнден. Пасажирам, які не зазнали фізичних травм, надали медичну та психологічну допомогу в Понтрезіні.
Наразі правоохоронні органи з'ясовують усі обставини та технічні причини аварії.
Прокуратура кантону Граубюнден разом із місцевою поліцією розпочали офіційне розслідування.
Нагадаємо, нещодавно в Угорщині перекинувся автобус із польськими туристами. Унаслідок моторошної автокатастрофи загинули 12 людей, ще десятки пасажирів отримали важкі травми та були госпіталізовані.
Крім того, резонансна дорожньо-транспортна пригода сталася і в Україні - на Рівненщині 16-річний підліток напідпитку насмерть збив вагітну жінку. Потерпіла перебувала на 37-му тижні вагітності та померла в лікарні, медикам не вдалося врятувати й дитину.