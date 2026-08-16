Экскурсия в Швейцарских Альпах закончилась трагедией, у кареты с туристами отказали тормоза

В Швейцарии погиб турист, еще 12 человек получили ранения из-за аварии с участием конных экипажей в долине Верхнего Энгадина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF.
Инцидент произошел при возвращении группы из 40 швейцарских туристов с экскурсии по долине Валь-Розег в Понтрезину. В перевозке участвовали два конных экипажа.
На спуске извозчик одной из упряжек обнаружил неисправность тормозов. В попытке сбавить скорость он направил лошадей на ровный участок дороги. Во время маневра одна из лошадей упала, что привело к потере устойчивости всей конструкции.
В результате экипаж, состоявший из кареты и двух пассажирских трейлеров, съехал с дороги и на скорости врезался в дерево.
В результате сильного столкновения несколько пассажиров выпали из трейлеров:
Для экстренной эвакуации пострадавших привлекли три вертолета и четыре бригады скорой помощи.
Всех раненых распределили по больницам кантона Граубюнден. Пассажирам, которые не получили физических травм, оказали медицинскую и психологическую помощь в Понтрезине.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и технические причины аварии.
Прокуратура кантона Граубюнден вместе с местной полицией приступили к официальному расследованию.
Напомним, недавно в Венгрии перевернулся автобус с польскими туристами. В результате жуткой автокатастрофы погибли 12 человек, еще десятки пассажиров получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
Кроме того, резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло и в Украине - в Ровенской области 16-летний подвыпивший насмерть сбил беременную женщину. Потерпевшая находилась на 37-й неделе беременности и умерла в больнице, медикам не удалось спасти и ребенка.