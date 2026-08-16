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Экскурсия в Швейцарских Альпах закончилась трагедией, у кареты с туристами отказали тормоза

18:55 16.08.2026 Вс
2 мин
Живописная поездка оборвалась через мгновение
aimg Сергей Козачук
Фото: ДТП с каретой в Швейцарии (gr.ch)

В Швейцарии погиб турист, еще 12 человек получили ранения из-за аварии с участием конных экипажей в долине Верхнего Энгадина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SRF.

Детали смертельного ДТП

Инцидент произошел при возвращении группы из 40 швейцарских туристов с экскурсии по долине Валь-Розег в Понтрезину. В перевозке участвовали два конных экипажа.

На спуске извозчик одной из упряжек обнаружил неисправность тормозов. В попытке сбавить скорость он направил лошадей на ровный участок дороги. Во время маневра одна из лошадей упала, что привело к потере устойчивости всей конструкции.

В результате экипаж, состоявший из кареты и двух пассажирских трейлеров, съехал с дороги и на скорости врезался в дерево.

Информация о пострадавших

В результате сильного столкновения несколько пассажиров выпали из трейлеров:

  • Один человек погиб - 73-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась непосредственно на месте происшествия.
  • Травмированные - 12 пассажиров получили телесные повреждения разных степеней тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Для экстренной эвакуации пострадавших привлекли три вертолета и четыре бригады скорой помощи.

Всех раненых распределили по больницам кантона Граубюнден. Пассажирам, которые не получили физических травм, оказали медицинскую и психологическую помощь в Понтрезине.

Расследование трагедии

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и технические причины аварии.

Прокуратура кантона Граубюнден вместе с местной полицией приступили к официальному расследованию.

ДТП с туристами за границей

Напомним, недавно в Венгрии перевернулся автобус с польскими туристами. В результате жуткой автокатастрофы погибли 12 человек, еще десятки пассажиров получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Кроме того, резонансное дорожно-транспортное происшествие произошло и в Украине - в Ровенской области 16-летний подвыпивший насмерть сбил беременную женщину. Потерпевшая находилась на 37-й неделе беременности и умерла в больнице, медикам не удалось спасти и ребенка.

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