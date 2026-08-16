Экскурсия в Швейцарских Альпах закончилась трагедией, у кареты с туристами отказали тормоза

Детали смертельного ДТП

Инцидент произошел при возвращении группы из 40 швейцарских туристов с экскурсии по долине Валь-Розег в Понтрезину. В перевозке участвовали два конных экипажа.

На спуске извозчик одной из упряжек обнаружил неисправность тормозов. В попытке сбавить скорость он направил лошадей на ровный участок дороги. Во время маневра одна из лошадей упала, что привело к потере устойчивости всей конструкции.

В результате экипаж, состоявший из кареты и двух пассажирских трейлеров, съехал с дороги и на скорости врезался в дерево.

Информация о пострадавших

В результате сильного столкновения несколько пассажиров выпали из трейлеров:

Один человек погиб - 73-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась непосредственно на месте происшествия.

Травмированные - 12 пассажиров получили телесные повреждения разных степеней тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Для экстренной эвакуации пострадавших привлекли три вертолета и четыре бригады скорой помощи.

Всех раненых распределили по больницам кантона Граубюнден. Пассажирам, которые не получили физических травм, оказали медицинскую и психологическую помощь в Понтрезине.

Расследование трагедии

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства и технические причины аварии.

Прокуратура кантона Граубюнден вместе с местной полицией приступили к официальному расследованию.