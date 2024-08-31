Екскомандувач Повітряних сил Олещук прокоментував своє звільнення фразою Залужного

В п'ятницю, 30 серпня, Миколу Олещука було звільнено з посади командувача Повітряних сил ЗСУ. Рішення президента України він прокоментував фразою Залужного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Олещука в Telegram.

"Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно", - написав він о 23:37, вказавши автора фрази, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Звільнення Олещука

Нагадаємо, що 30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил Збройних сил України. Відповідний указ №600 був опублікований на сайті Офісу президента.

У вечірньому зверненні Зеленський прокоментував цю подію.

"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України - для результату. І це потрібно так само на командному рівні - ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", - сказав президент.

Що передувало звільненню

В четвер, 29 серпня, в ЗМІ ширилась інформація про те, що в Україні розбився один із винищувачів F-16, які нещодавно отримала наша країна.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про загибель одного з найкращих українських льотчиків Олексія Меся. Крім того, інформацію підтвердив й Генштаб ЗСУ.

30 серпня Олещук прокоментував ситуацію щодо авіакатастрофи. Він повідомив, що подія сталася 26 серпня, коли Росія здійснила масштабний обстріл України.

"Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин", - написав він у Telegram.

Днем раніше нардеп Мар'яна Безугла заявила, що має інформацію про авіакатастрофу F-16. За її словами, літак збив ЗРК Patriot через відсутність координації між підрозділами.

"Два попередні інциденти, які не стосувалися F-16, офіційно списали на росіян. І про цей випадок також намагалися мовчати та приховати інформацію, поки вона не з’явилася в іноземних джерелах", - заявила Безугла.

У відповідь Олещук опублікував допис, в якому зазначив, що в умовах війни відповідна інформація не може миттєво потрапляти в публічний простір. Однак, за його словами, "це байдуже для людей, які обрали Мар'яну Безуглу як інструмент для дискредитації вищого військового керівництва".

"Повісити усіх собак на військо не вийде", - додав він.

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