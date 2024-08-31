Экс-командующий Воздушными силами Олещук прокомментировал свое увольнение фразой Залужного

В пятницу, 30 августа, Николай Олещук был уволен с должности командующего Воздушными силами ВСУ. Решение президента Украины он прокомментировал фразой Залужного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Олещука в Telegram.

"Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно", - написал он в 23:37, указав автора фразы, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Увольнение Олещука

Напомним, что 30 августа президент Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ №600 был опубликован на сайте Офиса президента.

В вечернем обращении Зеленский прокомментировал это событие.

"Я решил заменить командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Я бесконечно благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетов ПВО. Всем, кто действительно бьется для Украины - для результата. И это нужно так же на командном уровне - мы должны усиливаться. И беречь людей. Беречь личный состав. Беречь всех наших воинов", - сказал президент.

Что предшествовало увольнению

В четверг, 29 августа, в СМИ распространялась информация о том, что в Украине разбился один из истребителей F-16, недавно полученный нашей страной.

Позже в Воздушных силах сообщили о гибели одного из лучших украинских летчиков Алексея Меся. Кроме того, информацию информацию и Генштаб ВСУ.

30 августа Олещук прокомментировал ситуацию по авиакатастрофе. Он сообщил, что событие произошло 26 августа, когда Россия совершила масштабный обстрел Украины.

"Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже присоединились к расследованию причин", - написал он в Telegram.

Днем ранее нардеп Марьяна Безугла заявила, что располагает информацией об авиакатастрофе F-16. По ее словам, самолет сбил ЗРК Patriot из-за отсутствия координации между подразделениями.

"Два предыдущих инцидента, не касавшихся F-16, официально списали на россиян. И об этом случае также пытались молчать и скрыть информацию, пока она не появилась в иностранных источниках", - заявила Безуглая.

В ответ Олещук опубликовал сообщение, в котором указал, что в условиях войны соответствующая информация не может мгновенно попадать в публичное пространство. Однако, по его словам, "это безразлично для людей, избравших Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства".

"Повесить всех собак на войско не получится", - добавил он.

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