Екскомандира київського "Беркуту" засудили до 10 років тюрми

Зазначимо, згідно з відкритими джерелами та фото, опублікованому Офісом генпрокурора, мова про Сергія Кусюка.

Встановлено, що засуджений, користуючись службовим становищем, організував знищення зброї та службових документів, що мали ключове значення для встановлення обставин розстрілів протестувальників.

Зокрема, з місця дислокації полку було вивезено та надалі знищено:

24 автомати АКМС;

снайперську гвинтівку Драгунова;

рушниці "Форт-500" та "Форт-12".

Зброю розрізали, видалили маркування та приховали на території річки Віта, щоб унеможливити її ідентифікацію та прив’язку до вбивств.

Також він заволодів службовими документами підрозділу, які після цього зникли. Це значно ускладнило встановлення конкретних виконавців.

Суд визнав його винним і призначив 10 років позбавлення волі. З нього також стягнуто майже 680 тисяч гривень матеріальної шкоди на користь держави. Вирок ухвалено без присутності обвинуваченого, оскільки він переховується.

Також у 2023 році за аналогічними обставинами до 10 років ув’язнення вже засуджено його співучасника, який безпосередньо знищував зброю. Вирок набрав законної сили.

Що відомо про Сергія Кусюка

Сергій Кусюк - колишній полковник української міліції, заступник командира полку особливого призначення "Беркут".

Відомий неодноразовою участю в керуванні протиправними силовими діями "Беркуту" (а також на чолі невідомих у цивільному одязі) - проти громадських акцій та представників ЗМІ.

За наказом Генеральної прокуратури України розшукується за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів у центрі Києва в лютому 2014.

Після втечі до Росії був призначений полковником російського ОМОНу Росгвардії РФ.