Общество Образование Деньги Изменения

Экс-командира киевского "Беркута" приговорили к 10 годам тюрьмы

Фото: экс-командира киевского "Беркута" приговорили к 10 годам тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Прокуроры в суде доказали причастность бывшего командира киевского полка "Беркут" к сокрытию преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Его приговорили к 10 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Отметим, согласно открытым источникам и фото, опубликованном Офисом генпрокурора, речь о Сергее Кусюке.

Установлено, что осужденный, пользуясь служебным положением, организовал уничтожение оружия и служебных документов, имевших ключевое значение для установления обстоятельств расстрелов протестующих.

В частности, с места дислокации полка было вывезено и в дальнейшем уничтожено:

  • 24 автомата АКМС;
  • снайперскую винтовку Драгунова;
  • ружья "Форт-500" и "Форт-12".

Оружие разрезали, удалили маркировку и скрыли на территории реки Вита, чтобы сделать невозможным ее идентификацию и привязку к убийствам.

Также он завладел служебными документами подразделения, которые после этого исчезли. Это значительно усложнило установление конкретных исполнителей.

Суд признал его виновным и назначил 10 лет лишения свободы. С него также взыскано почти 680 тысяч гривен материального ущерба в пользу государства. Приговор вынесен без присутствия обвиняемого, поскольку он скрывается.

Также в 2023 году по аналогичным обстоятельствам к 10 годам заключения уже осужден его соучастник, который непосредственно уничтожал оружие. Приговор вступил в законную силу.

Что известно о Сергее Кусюке

Сергей Кусюк - бывший полковник украинской милиции, заместитель командира полка особого назначения "Беркут".

Известен неоднократным участием в управлении противоправными силовыми действиями "Беркута" (а также во главе неизвестных в гражданской одежде) - против общественных акций и представителей СМИ.

По приказу Генеральной прокуратуры Украины разыскивается по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов в центре Киева в феврале 2014.

После побега в Россию был назначен полковником российского ОМОНа Росгвардии РФ.

 

Расстрелы на Институтской

Напомним, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве милиционеры "Беркута" применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.

В результате погибло 48 участников акций протеста, еще 90 получили огнестрельные ранения.

В 2023 году Святошинский районный суд Киева огласил решение по делу о расстрелах людей на улице Институтской в феврале 2014 года.

Суд назначил пожизненное заключение заместителю командира спецподразделения "Беркут" Олегу Янишевскому. У него также забирают все его звания.

Спецназовца Павла Аброськина приговорили к 15 годам с лишением права занимать должности 3 года.

Бывший боец подразделения Сергей Зинченко получил по совокупности преступления 15 лет, с лишением занимать должность 3 года. Также у него забрали звание.

При этом эти трое беркутовцев были освобождении из-под стражи в декабре 2019 в рамках обмена пленными с Россией. Они сбежали в страну-агрессора.

БеркутОфис Генпрокурора