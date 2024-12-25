Екскерівника київського метро оголосили в розшук

Підтоплення метро у Києві

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Києві сталося підтоплення станцій метро "Деміївська" та "Либідська". У результаті цього частину синьої гілки метрополітену закрили на ремонт.

За даними слідства, руйнування конструкцій тунелю тривало близько 14 років. Через приховування фактів критичного стану споруди сталася аварія.

23 липня 2024 року двом чиновникам метрополітену було вручено підозру. У листопаді колишньому керівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському теж оголосили підозру за фактом неналежного виконання службових обов’язків.

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