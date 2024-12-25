Экс-руководителя киевского метро объявили в розыск

Подтопление метро в Киеве

Напомним, в декабре 2023 года в Киеве произошло подтопление станций метро "Демеевская" и "Лыбедская". В результате этого часть синей ветки метрополитена закрыли на ремонт.

По данным следствия, разрушение конструкций тоннеля длилось около 14 лет. Из-за сокрытия фактов критического состояния сооружения произошла авария.

23 июля 2024 года двум чиновникам метрополитена было вручено подозрение. В ноябре бывшему руководителю Киевского метрополитена Виктору Брагинскому тоже объявили подозрение по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

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