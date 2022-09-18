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Эксгумировать тела в Изюме будут еще полмесяца, - мэр

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Харьков, Воскресенье 18 сентября 2022 12:59
Эксгумировать тела в Изюме будут еще полмесяца, - мэр Фото: эксгумировать тела в Изюме будут еще полмесяца (иллюстрация/facebook com Illya Ayzin)
Автор: Наталия Гурковская

В освобожденном Изюме Харьковской области продолжается эксгумация тел из массового захоронения, найденного в городе после возвращения контроля ВСУ над городом. Она продлится еще 2 недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Изюма Валерия Марченко во время телемарафона.

"Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают погребенных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет проводиться еще почти две недели, потому что захоронений очень много. Пока новых не нашли, но говорят, что такие есть, потому их ищут", - рассказал мэр Изюма.

По словам главы города, на 18 сентября в Изюме остаются до 15 тысяч человек, до 24 февраля было около 45 тысяч человек. Люди начали возвращаться в город.

"Но уже сейчас не массово, но люди начинают возвращаться. Все не вернутся, многим нет, где жить - разбомбленные, разбитые квартиры, дома. Впереди зима. Свет появится в городе максимум через две недели. Сейчас ведутся работы по газификации города, потому что газа нет. Но это будут в основном частные дома. С многоэтажками по газификации проблема - все сети там разбиты, за столь короткое время отремонтировать их невозможно. Через месяц в Изюме будет тысяч 25-30 человек", - прогнозирует Марченко.

По его словам, с понедельника, 19 сентября, будут открываться мобильные офисы банков, где можно будет снять денежные средства. Также с понедельника планируется возобновление выдачи пенсий для тех, кто получал их таким образом.

Как сообщалось, оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области 10 сентября.

Напомним, после деоккупации Изюма Харьковской области в лесу обнаружили более 400 могил. В городе также нашли пыточную оккупантов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска в Изюме повторили преступления, ранее совершенные в Буче.

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