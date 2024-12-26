Ексголова Західного апеляційного госпсуду отримав підозру в хабарництві

Українські правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові Апеляційного господарського суду однієї з областей. Він міг вимагати у представника приватної компанії 1 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.
САП не називає ім'я фігуранта, але, за інформацією джерела РБК-Україна, йдеться про Бориса Плотніцького, який раніше очолював Західний апеляційний господарський суд.
Цього року Плотніцький подав у відставку зі своєї посади. 15 серпня його заяву задовольнила Вища рада правосуддя.
Він був головою Західного апеляційного господарського суду з 2018 року.
Нагадаємо, на початку грудня САП і НАБУ викрили суддю і колишнього голову Господарського суду однієї з областей на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів. За таку суму йому обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.
Як повідомляли джерела РБК-Україна, йдеться про суддю Господарського суду Львівської області Василя Артимовича. 12 грудня він звільнився з посади голови Господарського суду Львівської області за власним бажанням. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді арешту.
Також нещодавно Вищий антикорупційний суд заарештував іншого колишнього голову Господарського суду Львівської області, який теж міг бути причетним до вимагання хабара.
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