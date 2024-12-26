Ексголова Західного апеляційного госпсуду отримав підозру в хабарництві

САП не називає ім'я фігуранта, але, за інформацією джерела РБК-Україна, йдеться про Бориса Плотніцького, який раніше очолював Західний апеляційний господарський суд.

Цього року Плотніцький подав у відставку зі своєї посади. 15 серпня його заяву задовольнила Вища рада правосуддя.

Він був головою Західного апеляційного господарського суду з 2018 року.