Ексглаву дипломатії ЄС затримали у справі про шахрайство, - ЗМІ

Джерела видання Euractiv розповіли, що бельгійська поліція сьогодні, 2 грудня, провела обшуки в Європейській службі зовнішніх зв'язків (EEAS) у Брюсселі й Коледжі Європи в Брюгге. Крім того, обшуки відбулися у кількох приватних будинках.

Причиною проведення обшуків стало розслідування ймовірного нецільового використання європейських коштів. За даними джерел, поліцейські затримали трьох осіб для подальшого допиту.

Серед затриманих - ексглава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, яка зараз обіймає посаду ректора Коледжу Європи. Також затримали і колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх зв'язків Стефано Санніно.

Розслідування стосується підозр у фаворитизмі та недобросовісній конкуренції щодо програми підготовки для майбутніх європейських дипломатів у Коледжі Європи.

Що відомо про розслідування

Джерела видання Le Soir повідомили, що розслідування стартувало після заяв про те, що EEAS і Коледж Європи зловживали коштами ЄС у 2021 і 2022 роках. Йдеться про шахрайство під час укладання контрактів, корупцію, конфлікт інтересів і розголошення службової таємниці.

Коледж Європи - заклад вищої освіти, у якому готують значну кількість європейських посадовців. В межах розслідування буде з'ясовано, чи був освітній заклад або його представники "завчасно поінформовані про критерії відбору" в межах процедури тендеру, оголошеної дипломатичною службою ЄС.

Федеріка Могеріні обіймала посаду голови ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки з 2014 по 2019 рік. З вересня 2020 року вона є ректором Коледжу Європи.