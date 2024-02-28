UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ексглаві "Укрзалізниці" оголосили підозру у заволодінні 11,4 млн гривень, - джерела

Фото: Євген Кравцов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розкрили схему незаконного перехоплення грошей у АТ "Укрзалізниця". Фігурантам справи вже повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах та прес-службу НАБУ.

За даними джерел РБК-Україна, серед фігурантів справи колишній голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов. Йому вже повідомили про підозру. Він був головою правління "Укрзалізниці" з 10 січня по 30 грудня 2019 року, а 29 січня 2020 року покинув пост керівника компанії.

Як розповіли у НАБУ, організовану групу було викрито на заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця". До складу групи входили посадові особи УЗ та підприємці.

Слідство з'ясувало, що у 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками "Укрзалізниці". Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників Уряду і домігся призначення членів групи на керівні посади в УЗ.

У період 2018-2021 років посадові особи компанії виконували вказівки лідера групи, та забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Цю продукцію поставили філіям "Укрзалізниці"  за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 млн гривень.

Про підозру повідомили 9 особам:

  • двом керівникам організованої групи;
  • шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця";
  • бенефіціару ТОВ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що начальника Головного управління капітальних вкладень Міноборони викрили на тому, що у 2022-2023 роках купив та "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяНАБУСАП