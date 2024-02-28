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Эксглаве "Укрзализныци" объявили подозрение в завладении 11,4 млн гривен, - источники

Фото: Евгений Кравцов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура раскрыли схему незаконного перехвата денег в АО "Укрзализныця". Фигурантам дела уже сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах и пресс-службу НАБУ.

По данным источников РБК-Украина, среди фигурантов дела бывший глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов. Ему уже сообщили о подозрении. Он был главой правления "Укрзализныци" с 10 января по 30 декабря 2019 года, а 29 января 2020 года покинул пост руководителя компании.

Как рассказали в НАБУ, организованная группа была разоблачена на завладении средствами АО "Укрзализныця". В состав группы входили должностные лица УЗ и предприниматели.

Следствие выяснило, что в 2018 году лидер группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками "Укрзализныци". Для этого он обратился к давним знакомым из представителей Правительства и добился назначения членов группы на руководящие должности в УЗ.

В период 2018-2021 годов должностные лица компании выполняли указания лидера группы и обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента. Эту продукцию поставили филиалам "Укрзализныци" по завышенной стоимости, а размер переплаты составил 11,4 млн. гривен.

О подозрении сообщили 9 лицам:

  • двум руководителям организованной группы;
  • шестерым должностным лицам АО "Укрзализныця";
  • бенефициара ООО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что начальник Главного управления капитальных вложений Минобороны разоблачен на том, что в 2022-2023 годах купил и "переписал" на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк.

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