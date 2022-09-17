UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксглава Мюнхенской конференции назвал, что может заменить гарантии безопасности для Украины

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что армия Украины в будущем сможет обеспечить безопасность собственной страны, если Запад продолжит ее поддерживать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью "Немецкой волне".

По словам Ишингера, после победы у Украины будет самая сильная и опытная армия в Европе.

"Украине, которая к этому моменту будет находиться в ужасном экономическом состоянии, мы, западные союзники, можем помочь сохранить армию, которая будет насчитывать 400 000 - 500 000 военнослужащих, будет иметь современное вооружение, включая основные танки западного образца и т.д. Это лучшая гарантия безопасности, которую Украина может иметь", – заявил Ишингер.

Как пример, дипломат напомнил об Израиле, который не является членом НАТО и не имеет никаких письменных гарантий безопасности, однако имеет значительные возможности для защиты своей территории.

По словам Ишингера, поддержка боеспособности большой армии, поставки большого количества техники и боеприпасов очень затратна.

"А также не будем забывать большое количество военнослужащих, чью службу также необходимо оплачивать. Мы можем помочь Украине поддерживать этот уровень боеспособности, чтобы таким образом сдержать новое вторжение", - отметил дипломат.

В то же время, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности считает, что Москва вряд ли будет доверять любым гарантиям, кроме гарантиям ксаемо НАТО.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Офисе президента представили рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Они предусматривают удержание государств-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии против Украины и компенсации всех убытков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияУкраина