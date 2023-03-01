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Завдав збитки понад 15 мільйонів. Суд виніс вирок екс-керівнику аеропорту "Бориспіль"

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Україна, Середа 01 березня 2023 14:51
Завдав збитки понад 15 мільйонів. Суд виніс вирок екс-керівнику аеропорту "Бориспіль" Фото: ВАКС визнав винним колишнього генерального директора аеропорту "Бориспіль" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винуватим колишнього генерального директора аеропорту "Бориспіль" та звільненого президента авіакомпанії МАУ Євгена Дихне. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Так, у середу, 1 березня, колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього керівника аеропорту "Бориспіль" визнали винуватим у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків.

Як розповіли РБК-Україна, колишньому керівнику аеропорту суд призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тисяч грн.

Крім цього, за даними САП, в цій справі вирок оголошено і начальнику служби орендних відносин аеропорту. Йому суд призначив 4 роки позбавлення волі.

Що трапилось?

Як розповіли в САП, з 2014 по 2019 роки службові особи держпідприємства на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності.

Проте з’ясувалося, що вищевказане майно належить Міністерству інфраструктури України і право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.

Попри це, в порушення законодавства, службові особи неправомірно за заниженою вартістю передавали вказані приміщення підприємцям, що призвело до завдання збитків у сумі понад 15,7 млн грн.

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