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Екс-зірка АПЛ знайшов новий скромний клуб

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Данія, Понеділок 21 лютого 2022 14:02
Екс-зірка АПЛ знайшов новий скромний клуб Фото: Джек Вілшер (agf.dk)
Автор: Андрій Вирва

Колишній гравець лондонського "Арсеналу" та збірної Англії Джек Вілшер знайшов новий клуб. Півзахисник підписав контракт з данським клубом "Орхус".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Орхуса".

Угоду укладено до кінця сезону 2021/2022 з можливість продовження ще на рік.

Футболіст виступатиме під номером 10.

"Я перебуваю в тому місці в своїй кар'єрі, де мені потрібно почати знову після важкого періоду і це можливість, яку мені запропонували в "Орхусі". За це я дуже вдячний, і я зроблю все можливе, щоб виправдати очікування", – заявив Вілшер.

Спортивний директор "Орхусу" Стіг Інге Бйорнебю прокоментував підписання контракту з Вілшером. "Джек не потребує додаткової презентації, і він продемонстрував свою цінність як на клубному, так і на національному рівнях протягом останніх 10 років. Тому, коли з’явилася можливість привезти його сюди, в "Орхус", ми не сумнівалися, що хочемо цього", – сказав Бйорнебю.

Наразі "Орхус" перебуває на сьомій позиції в чемпіонаті Данії.

Хто такий Джек Вілшер

Англійський футболіст, який грає на позиції центрального півзахисника.

30-річний гравець є вихованцем лондонського "Арсенал", за який дебютував у 16 років.

Всього за "канонірів" зіграв 125 матчів та забив сім голів.

Крім "Арсеналу" виступав за "Болтон", "Вест Гем" та "Борнмут".

За збірну Англії зіграв 34 матчі, у яких забив два голи.

Володар Кубка Англії: 2014, 2015.

Володар Суперкубка Англії: 2014, 2015, 2017.

Найкращий молодий футболіст Англії за версією ПФА: 2011.

Нагадаємо, що "Динамо" переграло чемпіона Латвії в останньому матчі на зборах.

До слова, раніше підбили підсумки спортивного тижня в Україні та світі.

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