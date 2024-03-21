Екс-зірка збірної Бразилії отримав переконливий термін ув'язнення за зґвалтування

Колишній форвард бразильського "Сантоса", мадридського "Реала", англійського "Манчестер Сіті" та низки інших команд Робінью визнаний винний у справі про групове зґвалтування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

40-річний бразилець засуджений до тюремного ув'язнення. Він повинен провести за ґратами 9 років.

Робінью взяв участь в зґвалтування в одному з нічних клубів Мілана ще в 2013 році. Італійська Феміда засудила його до 9-річного терміну, але той встиг виїхати до Бразилії. Батьківщина футболіста своїх громадян не видає, але місцевий суд тепер підтвердив вирок зірці.

Робінью жодного разу не визнав себе винним у справі. Натомість він спробував недолуго виправдатися, натякаючи на расистський підтекст вироку. Бразилець навіть заявив, що справи проти нього не було б, якби він "був білим італійцем".

Хто такий Робінью

Уродженець штату Сан-Паулу, вихованець "Сантоса". На дорослому рівні дебютував у сезоні-2002.

Перед кампанією 2005/06 перебрався до Європи, де провів три повні сезони за "Реал". Пізніше захищав кольори "Манчестер Сіті", "Сантоса" (двічі на правах оренди), "Мілана", китайського "Гуанчжоу Евергранд", бразильського "Атлетіко Мінейро", турецьких "Сівасспора" та "Башакшехіра". У лавах збірної Бразилії зіграв 100 матчів (28 м'ячів).

За роки ігрової кар'єри здобув чемпіонські титули в Бразилії (двічі), Іспанії (двічі), Італії, Китаї та Туреччині. З національною командою тріумфував на Копа Амеріка-2007, учасник ЧС-2006 і Мундіалю-2010.