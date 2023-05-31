UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-зірка "Шахтаря" нарвався на постанову про арешт: що трапилося

Фото: Дуглас Коста часів виступів у "Греміо" (facebook.com/Gremio)
Автор: Антон Федорців

Правоохоронці бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул серйозно взялися за колишнього вінгера донецького "Шахтаря" і збірної Бразилії Дугласа Косту. Місцевий суд ухвалив постанову про арешт футболіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

32-річний бразилець викритий у несплаті аліментів. Ордер на арешт Феміда наразі не виписала, оскільки колишня зірка української Прем'єр-ліги перебуває за межами країни.

Дуглас Коста зараз захищає кольори "Лос-Анджелес Гелаксі". Однак, щойно він прибуде до Бразилії, то відразу ж буде арештований будь-яким судовим виконавцем чи поліцією. Адвокати вінгера намагатимуться оскражити поставнову в апеляційному суді.

У складі "Шахтаря" Дуглас Коста виступав у 2010-2015 рр. Загалом він провів 203 матчі в складі "гірників", у яких забив 38 м'ячів і віддав 40 гольових передач. Із командою бразилець завоював 5 чемпіонських титулів УПЛ і три Кубка України.

Влітку 2015-го "Шахтар" продав Косту мюнхенській "Баварії" за 30 млн євро. Пізніше він виступав за туринський "Ювентус" і рідний "Греміо". У складі збірної Бразилії зіграв 31 поєдинок (3 голи), учасник ЧС-2018.

До слова, напередодні "Шахтар" отримав чемпіонський кубок за тріумф у Прем'єр-лізі 2022/23.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дуглас КостаБразилия