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Экс-звезда "Шахтера" нарвался на постановление об аресте: что произошло

Фото: Дуглас Коста времен выступлений в "Гремио" (facebook.com/Gremio)
Автор: Антон Федорцив

Правоохранители бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул серьезно взялись за бывшего вингера донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Дугласа Косту. Местный суд принял постановление об аресте футболиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo.

32-летний бразилец уличен в неуплате алиментов. Ордер на арест Фемида пока не выписала, поскольку бывшая звезда украинской Премьер-лиги находится за пределами страны.

Дуглас Коста ныне защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси". Однако, как только он прибудет в Бразилию, сразу же будет арестован любым судебным исполнителем либо полицией. Адвокаты вингера будут пытаться обжаловать постановление в апелляционном суде.

В составе "Шахтера" Дуглас Коста выступал в 2010-2015 гг. Всего он провел 203 матча в составе "горняков", в которых забил 38 мячей и отдал 40 голевых передач. С командой бразилец завоевал 5 чемпионских титулов УПЛ и три Кубка Украины.

Летом 2015-го "Шахтер" продал Косту мюнхенской "Баварии" за 30 млн евро. Позже он выступал в туринском "Ювентусе" и родном "Гремио". В составе сборной Бразилии сыграл 31 поединок (3 гола), участник ЧМ-2018.

К слову, накануне "Шахтер" получил чемпионский кубок за триумф в Премьер-лиге 2022/23.

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Дуглас КостаБразилия