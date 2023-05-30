"Шахтар" отримав чемпіонський кубок за тріумф в УПЛ

Нагородження донецького "Шахтаря" за перемогу в українській Прем'єр-лізі 2022/23 відбулося в столичному Будинку футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу .

"Гірники" отримали чемпіонський кубок і золоті медалі за успіх у чемпіонаті України. Нагороджували представників вітчизняного гранда директор УПЛ Євген Дикий та президен Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Цьогорічне чемпіонство стало для "Шахтаря" 14-м в історії. Донецька команда тріумфувала в першості під керівництвом тренерського штабу на чолі з Ігорем Йовічевічем. Разом із хорватським фахівцем "золото" кували його асистенти Беньо, де Кастро, Галан, Ханас, Шамардін, Пальцун, Луруенья Лобо та Ніколіні.

"Гірники" гарантували собі титул за тур до кінця чемпіонату. "Шахтар" здолав головного конкурента в Прем'єр-лізі – "Дніпро-1" в очному протистоянні (3:0). Забитими м'ячами відзначилися Бондаренко, Сікан і Степаненко.

"Чемпіонський" поєдинок завершився грандіозною бійкою за участі футболістів і персоналу обох команд. За підсумками серії сутичок, арбітрина Катерина Монзуль роздала 6 червоних карток. Вилучення заробили і чемпіони Трубін і Назарина.