Екс-зірка "Барселони" возз'єднався з Мессі в "Інтері Маямі"

36-річний нападник завершив перехід до лав "чапель". Флоридцям ветеран дістався безкоштовно, оскільки його контракт із бразильським "Греміо" чинний лише до 31 грудня.

Суарес проведе в складі "Інтера Маямі" сезон-2024. У рамках МЛС уругваєць відновить тандем із Мессі, з яким пліч-о-пліч провів 6 сезонів у "Барселоні". Кольори "чапель" захищають ще два колишні одноклубники Суареса – Жорді Альба та Серхіо Бускетс, а також українець Сергій Кривцов.

У чемпіонат Бразилії форвард переїхав із рідного "Насьйоналя" перед сезоном-2023. Загалом у футболці "Греміо" він провів 53 матчі в усіх турнірах, у яких забив 26 голів і віддав 17 результативних передач. "Мушкетери" стали віце-чемпіоном, відставши від "Палмейраса" на два пункти.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i