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Екс-зірка "Барселони" возз'єднався з Мессі в "Інтері Маямі"

Маямі, П'ятниця 22 грудня 2023 21:03
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Екс-зірка "Барселони" возз'єднався з Мессі в "Інтері Маямі" Фото: Луїс Суарес приміряв футболку "чапель" (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної Уругваю Луїс Суарес перебрався до північноамериканської Major League Soccer, де захищатиме кольори "Інтера Маямі". Там виступають інші колишні футболісти іспанської "Барселони" на чолі з Ліонелем Мессі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

36-річний нападник завершив перехід до лав "чапель". Флоридцям ветеран дістався безкоштовно, оскільки його контракт із бразильським "Греміо" чинний лише до 31 грудня.

Суарес проведе в складі "Інтера Маямі" сезон-2024. У рамках МЛС уругваєць відновить тандем із Мессі, з яким пліч-о-пліч провів 6 сезонів у "Барселоні". Кольори "чапель" захищають ще два колишні одноклубники Суареса – Жорді Альба та Серхіо Бускетс, а також українець Сергій Кривцов.

У чемпіонат Бразилії форвард переїхав із рідного "Насьйоналя" перед сезоном-2023. Загалом у футболці "Греміо" він провів 53 матчі в усіх турнірах, у яких забив 26 голів і віддав 17 результативних передач. "Мушкетери" стали віце-чемпіоном, відставши від "Палмейраса" на два пункти.

Хто такий Луїс Суарес

Уродженець міста Сальто, вихованець "Насьйоналя" з Монтевідео. На дорослому рівні він дебютував ще в сезоні-2005.

До Європи форвард переїхав перед сезоном 2006/07. Провів рік у складі нідерландського "Гронінгена", а потім відіграв 3,5 сезони за амстердамський "Аякс". Звідти взимку 2011 року перебрався до "Ліверпуля". Влітку 2014-го "Барса" викупила уругвайця за майже 82 млн євро.

Пізніше захищав кольори мадридського "Атлетіко", рідного "Насьйоналя" і "Греміо". У складі збірної Уругваю з 2007 року провів 138 матчів (68 м'ячів). Серед трофеїв Суареса – чемпіонські титули Уругваю, Нідерландів та Іспанії, Ліга чемпіонів 2014/15, Копа Амеріка-2011.

До слова, українець Чеберко пробився у фінал плей-офф МЛС у складі "Коламбус Крю".

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