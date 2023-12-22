Экс-звезда "Барселоны" воссоединился с Месси в "Интере Майами"

Форвард сборной Уругвая Луис Суарес перебрался в североамериканскую Major League Soccer, где будет защищать цвета "Интера Майами". Там выступают другие бывшие футболисты испанской "Барселоны" во главе с Лионелем Месси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

36-летний нападающий завершил переход в ряды "цапель". Флоридцам ветеран достался бесплатно, поскольку его контракт с бразильским "Гремио" действует только до 31 декабря.

Суарес проведет в составе "Интера Майами" сезон-2024. В рамках МЛС уругваец восстановит тандем с Месси, с которым бок о бок провел 6 сезонов в "Барселоне". Цвета "цапель" защищают еще два бывших одноклубника Суареса – Жорди Альба и Серхио Бускетс, а также украинец Сергей Кривцов.

В чемпионат Бразилии форвард переехал из родного "Насьоналя" перед сезоном-2023. В общей сложности в футболке "Гремио" он провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач. "Мушкетеры" стали вице-чемпионом, отстав от "Палмейраса" на два пункта.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

Кто такой Луис Суарес

Уроженец города Сальто, воспитанник "Насьоналя" из Монтевидео. На взрослом уровне он дебютировал еще в сезоне-2005.

В Европу форвард переехал перед сезоном 2006/07. Провел год в составе нидерландского "Гронингена", а затем отыграл 3,5 сезона за амстердамский "Аякс". Оттуда зимой 2011 года перебрался в "Ливерпуль". Летом 2014-го "Барса" выкупила уругвайца почти за 82 млн евро.

Позже защищал цвета мадридского "Атлетико", родного "Насьоналя" и "Гремио". В составе сборной Уругвая с 2007 года провел 138 матчей (68 мячей). Среди трофеев Суареса – чемпионские титулы Уругвая, Нидерландов и Испании, Лига чемпионов 2014/15, Копа Америка-2011.