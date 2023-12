Экс-звезда "Барселоны" воссоединился с Месси в "Интере Майами"

36-летний нападающий завершил переход в ряды "цапель". Флоридцам ветеран достался бесплатно, поскольку его контракт с бразильским "Гремио" действует только до 31 декабря.

Суарес проведет в составе "Интера Майами" сезон-2024. В рамках МЛС уругваец восстановит тандем с Месси, с которым бок о бок провел 6 сезонов в "Барселоне". Цвета "цапель" защищают еще два бывших одноклубника Суареса – Жорди Альба и Серхио Бускетс, а также украинец Сергей Кривцов.

В чемпионат Бразилии форвард переехал из родного "Насьоналя" перед сезоном-2023. В общей сложности в футболке "Гремио" он провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 17 результативных передач. "Мушкетеры" стали вице-чемпионом, отстав от "Палмейраса" на два пункта.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i