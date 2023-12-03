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Екс-оборонець збірної України пробився у фінал плей-офф МЛС

Цинциннаті, Неділя 03 грудня 2023 11:52
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Екс-оборонець збірної України пробився у фінал плей-офф МЛС Фото: Євген Чеберко (другий праворуч) у складі чемпіона Сходу МЛС (facebook.com/ColumbusCrew)
Автор: Антон Федорців

Український центрбек Євген Чеберко допоміг "Коламбус Крю" пробитися у вирішальний поєдинок сезону-2023 північноамериканської Major League Soccer (MLS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

МЛС, Східна конференція, фінал

"Цинциннаті" – "Коламбус Крю" – 2:3

Голи: Васкес, 14, Акоста, 45+3 – Пауелл, 75 (автогол), Россі, 86, Рамірес, 115

"Чорно-золоті" опинилися у фіналі Східної конференції в ролі аутсайдера після першого тайму. "Цинциннаті" забив двічі до перерви. Спершу Васкес прийняв м'яч у штрафному та пробив лівою повз кіпера. А потім Акоста елегантно закрутив під дальню стійку після розіграшу штрафного.

Утім, "Коламбус" зумів відігратися. На 75-й хвилині Пауелл у хаосі біля воріт господарів зрізав м'яч за спину своєму голкіперу. Натомість за чотири хвилини до завершення основного часу Россі з меж штрафного майданчика завершив класну комбінацію "Крю".

Довелося грати овертайм. Там удача посміхнулася гостям. На 115-й хвилині нападник "Коламбуса" Рамірес у дотик спрямував м'яч у сітку після передачі лідера атак Кучо головою – 3:2 у підсумку та місце у фіналі сезону для столиці штату Огайо.

Українець Євген Чеберко з'явився на полі зі стартом овертайму. Звітний поєдинок став для оборонця 11-м у нинішньому сезоні в складі "Коламбуса". У фіналі команда українського центрбеку зустрінеться з "Лос-Анджелесом" (9 грудня).

До слова, українці Маліновський та Коваленко провели результативний матч у чемпіонаті Італії.

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