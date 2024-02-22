Екс-зірка "Барселони" отримав 4,5 роки в'язниці: що він накоїв

Колишній оборонець іспанської "Барселони" та низки інших команд Дані Алвес засуджений до тюремного ув'язнення та проведе за ґратами 4,5 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.
40-річний бразилець отримав вирок у справі про зґвалтування. Він вчинив наругу над молодою жінкою в одному з нічних клубів Барселони в грудні 2022 року.
Алвес дізнався вирок після тривалого перебування в ізоляторі. Суд регулярно відхиляв запити адвокатів на вихід під заставу, побоюючись втечі підозрюваного на батьківщину. Прокурор вимагав 9 років ув'язнення для бразильця, але Феміда обмежилася половиною терміну.
Про злочин Алвеса стало відомо торік у січні. Спершу він відкидав усі звинувачення, пізніше – визнав, що мав статевий акт із жертвою за обопільною згодою. Згодом бразилець доповнив свідчення інформацією, що зґвалтована дівчина жодного разу не заперечила.
Уродженець Жуазейру (штат Байя), один із найтитулованіших футболістів в історії. Вихованець колективів "Жуазейру" та "Байя".
Посеред сезону 2002/03 перебрався до Іспанії. Провів 5,5 сезонів у складі "Севільї" та за 35,5 млн євро перейшов до "Барселони". На "Камп Ноу" був основним оборонцем упродовж восьми років. Сезон 2016/17 відіграв за туринський "Ювентус", а наступні два – за французький "Парі Сен-Жермен".
У 2019-2021 рр. захищав кольори "Сан-Паулу" на батьківщині, а другу частину кампанії 2021/22 провів у "Барселоні". Останній клуб у біографії Алвеса – мексиканський "Пумас" (2022/23). Збирати колекцію трофеїв бразилець розпочав у "Байї", з якою здобув Кубок Нордесте.
Далі були Кубок і Суперкубок Іспанії, два Кубки УЄФА та Суперкубок Європи зі "Севільєю". У складі "Барселони" він 6 разів став чемпіоном Іспанії, виграв по чотири Кубка та Суперкубка Іспанії, по три рази тріумфував у Лізі чемпіонів. Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу. У лавах "Ювентуса" оформив чемпіонський дубль, а з ПСЖ виграв два титули Ліги 1, Кубок ліги, Кубок і Суперкубок Франції. У 2021 році став чемпіоном штату Пауліста зі "Сан-Паулу". У складі збірної Бразилії двічі тріумфував на Копа Амеріка та здобув "золото" Олімпіади-2020.
До слова, напередодні "Барселона" розписала нічию з "Наполі" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.