"Наполі" зіграв унічию з "Барселоною", "Арсенал" без Зінченка програв: огляд Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

"Наполі" – "Барселона" – 1:1

Голи: Осімхен, 75 – Лєвандовскі, 60

"Порту" – "Арсенал" – 1:0

Гол: Галено, 90+4

Чемпіони Італії та Іспанії відклали головні події на другий тайм протистояння. До перерви голів у Неаполі не побачили. Зате на 60-й хвилині вперед вийшла "Барса" – Педрі віддав вперед на Лєвандовскі, а той в оточенні двох оборонців класно пробив у кут.

Відігралися "партенопейці" за чверть години. У схожій ситуації Осімхен прийняв м'яч у штрафному каталонців, розворотом звільнився від опіки оборонця і пробив у протихід тер Штегену – 1:1. У фінальні хвилини краще виглядав "Наполі", але Ангісса та Сімеоне своїми можливостями не скористалися.

На португальській землі фаворит упіймав облизня. Лондонські "каноніри" до перерви створювали небезпеку біля воріт господарів переважно зі стандартів. Натомість "дракони" зробили ставку на швидкі атакувальні випади, в одному з яких Галено з двох спроб не зміг переграти Райю.

У другій половині "Порту" та "Арсенал" продовжили в тому ж дусі. У складі лондонців найреальнішу нагоду забити змарнував Троссард. Натомість Галено своїм черговим шансом скористався у доданий арбітром час, коли з-за меж штрафного розкішним пострілом поклав м'яч у дальній кут.