Экс-звезда "Барселоны" получил 4,5 года тюрьмы: что он натворил

40-летний бразилец получил приговор по делу об изнасиловании. Он надругался над молодой женщиной в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года.

Алвес узнал приговор после продолжительного пребывания в изоляторе. Суд регулярно отклонял запросы адвокатов на выход под залог, опасаясь бегства подозреваемого на родину. Прокурор требовал 9 лет заключения для бразильца, но Фемида ограничилась половиной срока.

О преступлении Алвеса стало известно в январе прошлого года. Сначала он отвергал все обвинения, позже – признал, что имел половой акт с жертвой по обоюдному согласию. Впоследствии бразилец дополнил свидетельство информацией, что изнасилованная девушка ни разу не возразила.

Кто такой Дани Алвес

Уроженец Жуазейру (штат Байя), один из самых титулованных футболистов в истории. Воспитанник коллективов "Жуазейра" и "Байя".

Посреди сезона 2002/03 перебрался в Испанию. Провел 5,5 сезона в составе "Севильи" и за 35,5 млн евро перешел в "Барселону". На "Камп Ноу" был основным защитником на протяжении восьми лет. Сезон 2016/17 отыграл за туринский "Ювентус", а следующие два – за французский "Пари Сен-Жермен".

В 2019-2021 гг. защищал цвета "Сан-Паулу" на родине, а вторую часть кампании 2021/22 провел в "Барселоне". Последний клуб в биографии Алвеса – мексиканский "Пумас" (2022/23). Собирать коллекцию трофеев бразилец начал в "Байе", с которой завоевал Кубок Нордесте.

Далее последовали Кубок и Суперкубок Испании, два Кубка УЕФА и Суперкубок Европы с "Севильей". В составе "Барселоны" он 6 раз стал чемпионом Испании, выиграл по четыре Кубка и Суперкубка Испании, по три раза триумфовал в Лиге чемпионов. Суперкубка УЕФА и на Клубном чемпионате мира. В рядах "Ювентуса" оформил чемпионский дубль, а с ПСЖ выиграл два титула Лиги 1, Кубок лиги, Кубок и Суперкубок Франции. В 2021 году стал чемпионом штата Паулиста с "Сан-Паулу". В составе сборной Бразилии дважды триумфовал на Копа Америка и завоевал "золото" Олимпиады-2020.